В Красноярском крае отремонтировали дорогу Енисейск – Погодаево – Баженово за 60,8 млн рублей

В Енисейском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали дорогу вдоль пос. Усть-Кемь (до съезда в дер. Шадрино). На ремонт было потрачено 60,8 млн рублей, рассказали в управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

За 2,5 месяца там выполнили ряд работ, в частности, очистили полосу отвода дороги от лишнего кустарника и мелколесья, восстановили асфальтобетонное покрытие с заменой пучинистых грунтов, отремонтировали примыкания и съезды, укрепили обочины. Кроме этого, заменили дорожные знаки и нанесли горизонтальную разметку.

— Данное направление давно требовало ремонта, ведь по разбитым участкам передвигаться было сложно. Здесь осуществляются пассажирские перевозки на маршрутках, ездят школьные автобусы в Погодаево. На протяжении нескольких лет мы наблюдали за процессом восстановления дороги отдельными участками. Мы довольны ремонтом, — отметила Ирина Панова, представитель общественного контроля дорожных работ в Енисейском районе.

В 2016 году на автодороге Енисейск – Погодаево – Баженово отремонтировали первые пять километров. В 2020 году восстановили участки с 10 по 12 км и с 15 по 20 км. В 2024 году восстановят участок с 12 по 15 км.

Фото: © пресс-служба КрУДора