Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года

В первом полугодии 2022 года ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») реализовало 3,4 миллиона квадратных метров хризотилцементных изделий.

В ассортименте предприятия – свыше 40 наименований продукции, в том числе кровельные листы профилей СВ и СЕ (шести- и восьмиволновый шифер), плоские прессованные и непрессованные листы различной толщины, трубы напорные и безнапорные разного диаметра, кровельный материал «Волнаколор» и фасадные плиты «Виколор» с несколькими видами покрытий, фиброцементный сайдинг «Берген», предназначенный для малоэтажного строительства.

За первое полугодие 2022-го комбинат произвел более 2,5 млн кв. м волнового шифера, 0,7 млн кв. м плоских листов, 133 км условных труб, 0,4 млн кв. м фасадных плит «Виколор» и сайдинга, а также 111 тыс. кв. м кровли «Волнаколор».

Почти вся продукция предприятия – порядка 94% от общего объема –реализована в пределах Российской Федерации. Кровельные листы отгружались в основном в регионы Сибирского федерального округа, фасадные материалы пользовались высоким спросом на всей территории страны, особенно в Сибирском и Центральном федеральных округах.

В отчетном периоде ООО «Комбинат «Волна» продолжало принимать участие в региональных программах капитального ремонта жилья, реализуемых в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, Республике Бурятия и Забайкальском крае. Объем поставок хризотилцементных листов профиля СВ для проведения таких работ в первом полугодии 2022-го составил более 300 тыс. кв. м. Предприятие предоставляет участникам программы капитального ремонта многоквартирных домов существенную скидку на стоимость кровельных листов, которые используются при ремонте скатных крыш, также осуществляет бесплатный шефмонтаж.

В целях обеспечения стабильного выпуска продукции на «Волне» своевременно проводятся мероприятия по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации оборудования. В первой половине 2022 года введены в эксплуатацию промышленный каплеструйный маркиратор EBS 1500 и моющий аппарат высокого давления Karcher HD 10/25-4S. Помимо этого, приобретены грузовой автомобиль и погрузчик общей стоимостью 12 млн рублей без НДС. В планах – покупка седельного тягача за 7 млн рублей.

Выполняются работы по проектированию и строительству нового паропровода линии СВ-2, по автоматизации контрольно-пропускных пунктов и модернизации системы видеонаблюдения.

«Время сейчас непростое. Как и многим российским предприятиям, нам приходится сталкиваться с проблемами поставки оборудования, запчастей, материалов. Но мы находим пути решения. Предприятие стабильно работает, выпуская качественную продукцию для российского рынка. К концу года комбинат планирует реализовать более 7 млн квадратных метров продукции», – комментирует промежуточные итоги деятельности управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Владимир Геберлейн.

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»