В Красноярском крае трое детей пострадали после опрокидывания Toyota Hilux

В Красноярском крае во вторник, 16 августа, днем на четвертом километре автодороги «P-255» из краевого центра по направлению в Емельяново после съезда в кювет опрокинулся автомобиль Toyota Hilux. В результате этого ДТП пострадали пять человек.

В ГИБДД России по региону сообщили, что травмы получили: годовалый мальчик, семилетняя и восьмилетняя девочки, 30-летняя девушка и 60-летняя женщина. Как выяснилось, две девочки находились на заднем пассажирском сидении, также сзади сидела пенсионерка, у которой на руках был годовалый ребенок. При этом мальчика должны были перевозить при помощи детского удерживающего устройства.

Также было установлено, что 35-летний водитель иномарки не получал водительских прав. В этой связи в отношении мужчины завели несколько административных материалов.

Фото: © Telegram-канал ГИБДД России по Красноярскому краю