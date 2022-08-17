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В Курагинском районе строят комплекс по производству молока

Главная Общество
Красноярск
15:10 17 Августа 2022
общество, в красноярском крае, сельское хозяйство, строительство
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В Курагинском районе комплекс по производству молока будет рассчитан на 2,3 тыс. дойных коров. После начала его работы общая численность животных здесь будет более 7,5 тыс. голов. Всего же с/х организации Красноярского края содержат 183 тыс. голов КРС, в том числе 64 тыс. коров, сообщает Красноярскстат.

Комплекс оборудуют автоматической системой доения «Карусель» на 60 голов, внедрят современную систему удаления навоза для беспривязного содержания. Кстати, отходы будут перерабатывать для получения натурального удобрения и экологичной подстилки для животных.

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков

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