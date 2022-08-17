В Ачинском районе появилась новая спортивная площадка

Ещё одну спортивную площадку для игр в футбол, волейбол и баскетбол открыли в с. Белый Яр по федеральному проекту «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография». На эти цели было выделено 4 млн рублей.

В день открытия там прошли семейные старты, товарищеская встреча по волейболу, стритболу, соревнования в перетягивании каната. Кроме этого, проходили испытания норм ГТО, мастер-класс по йоге и спортивная викторина.

— Год назад мы открывали аналогичную площадку в Ястребово, которая работает круглогодично, очень востребована и популярна среди жителей. Стало больше сельчан, которые предпочли здоровый образ жизни, — рассказал глава Ачинского района Пётр Хохлов.

Напомним, на возведение плоскостных спортивных сооружений муниципалитеты Красноярского края получат из краевого бюджета 200 млн рублей, на эти средства возведут всего 52 объекта.

Всего за три года в городах и районах региона появилось более 120 таких площадок. Они с антитравматичным покрытием и набором необходимого оборудования. Такие спортплощадки - центр досуга. Немаловажно и то, что заниматься на них можно бесплатно, любым видом спорта и в любое время.

Плоскостные спортивные сооружения в сельской местности возводятся за счёт краевого бюджета. В прошлом году на эти деньги построена 51 плоскостная площадка, в том числе хоккейные площадки и футбольные поля.

В этом году универсальные спортивные площадки ГТО установят в Балахтинском, Дзержинском, Казачинском, Кежемском, Северо-Енисейском и Уярском районах. За три предыдущих года реализации проекта построено 32 площадки, адреса их возведения выбираются с учётом мнения жителей. Обычно они располагаются в центре поселения или города, вблизи общеобразовательных, а также спортивных школ. На спортивных объектах занимаются все желающие.

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края