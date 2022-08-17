В Красноярском крае запретили строительство на Дрокинской горе

В службе по госохране объектов культурного наследия Красноярского края рассказали о требованиях к содержанию и использованию объекта культурного наследия регионального значения «Дрокинская гора».

— Статус объекта предполагает запрет на какое-либо строительство. Скоро утвердят градостроительные регламенты и требования к его использованию, документы уже прошли историко-культурную экспертизу, — рассказал Павел Гутенков, руководитель Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Дрокинская гора в Емельяновском районе наделена статусом объекта культурного наследия как памятник истории и культуры регионального значения. Распоряжение о включении в единый реестр выпустила служба охраны объектов культурного наследия. Новый статус запрещает любое капитальное строительство на самой горе и у ее подножья.

Дрокинская гора знаменита как место сражения красноармейцев с белогвардейцами Колчака в январе 1920 года.

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