Красноярцев приглашают на «битву» инструменталистов 20 августа

В Красноярске на этой неделе, 20 августа, пройдет фестиваль инструментальной музыки «Теория струн». В рамках мероприятия начинающие музыканты будут бороться за звание лучшего инструменталиста в нескольких категориях: бас-гитара, акустическая гитара, электрогитара, альтернативные струнные инструменты.

Среди членов жюри будут не только профессионалы, но и обычные люди. Их выберут из зрителей до начала конкурсной программы. Оценивать будут участников по качеству исполнения, сложности композиции и артистизму. Гостем фестиваля станет гитарист-виртуоз Илья Жук.

Фестиваль состоится в музыкальном коворкинге «Волна» по адресу проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 87 (3-й этаж). Конкурсная программа стартует в 17 часов. Узнать подробную информацию можно по номеру 200-30-25 или по ссылке.

Фото: © Администрация г. Красноярска