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Три пианино и рояль поступили в детскую школу искусств №7 в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
20:30 17 Августа 2022
школы, правительство, музыка, в красноярске, в красноярском крае, культура, образование
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В Красноярском крае продолжается реализация нацпроекта «Культура», в рамках которого школы искусств региона получают музыкальные инструменты. На этот раз новые инструменты поступили в детскую школу искусств №7, которая находится в Красноярске.

В краевом правительстве рассказали, что образовательное учреждение получило три пианино для учебных классов и рояль для концертного зала. Также в школе теперь есть банкетки для инструментов, а в библиотеке новая партия учебных материалов.

По словам педагогов образовательного учреждения, они с нетерпением ждут старта учебного года, так как хотят разделить радость совместно с школьниками и их родителями. Отметим, что весной текущего года два рояля «Михаил Глинка» поступили в музыкальную школу Железногорска.

Кроме того, оборудование вместе с инструментами доставили в детскую школу №6 (Красноярск), ДШИ №1 им. Бочкина (Лесосибирск), детскую музыкальную школу в Енисейске, в детскую школу искусств в Шарыпово, а также в другие образовательные учреждения региона. Музыкальные инструменты в детские школы искусств Красноярского края начали поставлять два года назад. 14 образовательных учреждений региона получили почти 60 млн рубля для обновления материально-технической базы.

Добавим, что до 2024 года новые музыкальные инструменты, оборудование и учебники в общей сложности поступят в 1,8 тыс учреждений.

Фото: © cultura24.ru

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