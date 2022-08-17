20 августа в Минусинске пройдёт томатный праздник

20 августа в Минусинске пройдёт краевой праздник «День минусинского помидора». Культурно-развлекательная программа начнётся в полдень и продлится до 22.00, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Основные события развернутся в историческом центре города. Местные производители представят плоды своего труда, ремесленники проведут мастер-классы, садоводы поделятся секретами богатого урожая, на площадках национальных подворий ознакомят со своими традициями, кухней и укладом жизни.

На сцене на Соборной площади выступят коллективы и солисты Красноярья, Тывы, Хакасии. Будет объявлено имя наиболее успешного огородника. Вырастившему самый крупный томат, глава города вручит ключи от нового автомобиля.

Программа праздника опубликована здесь. Там же пройдёт трансляция концерта (ключения запланированы на 12:00 и 17:00).