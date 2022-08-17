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В Красноярском крае 149 бывших заключённых нашли работу

Главная Общество
Красноярск
19:01 17 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, трудосустройство
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С помощью краевой службы занятости трудоустроены или начали профобучение более 180 бывших заключённых (около 70 % от числа соискателей данной категории), пишут на сайте правительства Красноярского края. В частности, 149 граждан, освобождённых из исправительных учреждений, нашли работу.

Например, в Красноярске трудоустроены 18 жителей. Так, мужчина принят на вакансию мастер по обработке консервированной рыбы. Двое бывших заключенных устроились дорожными рабочими. 

В Железногорске центр занятости населения помог трудоустроиться 6 бывшим заключённым. Один из них принят матросом-спасателем в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО г. Железногорск».

С начала года проведено более 120 встреч. На таких встречах специалисты мотивируют к труду, помогают составить резюме, готовят к собеседованиям, учат пользоваться порталом «Работа России».

Напомним, в Красноярском крае с начала текущего года при содействии службы занятости работу получили 25,4 тысячи человек. Несмотря на это, в крае по-прежнему существует высокая потребность в кадрах. С января работодатели опубликовали более 106 тысяч вакансий.

На всероссийском уровне Красноярский край отмечают благодаря высокому уровню трудоустройства. Несмотря на это, край остается трудонедостаточным регионом, так как экономике необходимы квалифицированные кадры. Работодатели, если на вакансии нет подходящих специалистов, могут привлекать сотрудников из других субъектов РФ. Кроме того, в отдельных случаях работодатели могут принять на работу граждан из зарубежных стран, приехавших на основании визы.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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