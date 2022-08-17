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В Красноярске в Свердловском районе ищут сбежавшую лошадь

Главная Общество
Красноярск
12:25 17 Августа 2022
в красноярске, животные, пропавшие
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В Красноярске в среду, 17 августа, в Свердловской районе лошадь убежала от своего хозяина. Как пишет Telegram-канал издания «НКК» со ссылкой на хозяина животного, лошадь испугалась сигнала автомобиля и убежала.

Животное могло побежать в сторону частного сектора, который находится на ул. Лесоперевалочная, Базайская и в направлении «Бобрового лога». Кобыла бурого цвета, 150 см в холке, пугливая. Если вы вдруг увидели лошадь, то позвоните по телефону - 89050889030.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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