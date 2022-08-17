В Красноярске родильный дом больницы № 20 закрывается на ремонт

Ежегодно, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к медорганизациям, проводится закрытие акушерских стационаров на текущий ремонт и дезинфекцию.

По графику родильный дом КМКБ № 20 имени И. С. Берзона с 17 августа по 6 сентября уходит на текущую обработку, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. За этот период там покрасят потолки и стены в палатах и коридорах, в ряде помещений заменят двери и светильники, установят новую сантехнику, нанесут новую разметку на ступени лестничных пролетов. Также все помещения будут тщательно продезинфицированы и подготовлены к приёму пациенток.

Будущих мам пока будут направляться в другие родильные дома.

Двери родильного дома КМКБ № 20 имени И. С. Берзона открыты для женщин, проживающих не только в Ленинском районе г. Красноярска, но и в других районах краевого центра и ближайших территориях края. Роддом специализируется на оказании помощи беременным и роженицам с сердечно-сосудистыми, эндокринными и экстрагенитальными заболеваниями.

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