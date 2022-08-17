Семейная пара из Минусинска оплачивала покупки в магазине чужой банковской картой

В Красноярском крае в Минусинске сотрудниками полиции была задержана супружеская пара. Они подозреваются в оплате покупок чужой банковской картой Все началось с того, что в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила, что с ее потерянной банковской карты оплатили покупки в четырех магазинах Минусинска.

Впоследствии правоохранители нашли подозреваемых, которыми оказались супруги – 42 и 43 лет. Они отметили, что нашли карту недалеко от магазина и приобрели продукты на 7 тыс рублей. В отношении пары завели уголовное дело по ст. «Кража».

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости