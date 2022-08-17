В октябре в Красноярске откроют новый корпус онкодиспансера

Строительные работы нового корпуса Краевого онкодиспансера почти закончены. В конце августа здание будет введено в эксплуатацию. В октябре в новом корпусе планируют начать приём первых пациентов.

На стройплощадке Краевого онкодиспансера продолжается возведение палатного корпуса на 324 койки. Он будет рассчитан на 260 пациентов, которые могут пребывать в больнице круглосуточно и на 64 пациента в дневном стационаре, пишут на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Отметим, что палатный корпус онкологического диспансера начали строить в 2020 году, завершить строительство по плану должны были в конце 2021, но в проект были добавлены дополнительные объёмы, внёс свои коррективы и COVID-19, изменилась логистика поставки стройматериалов.

Заместитель министра здравоохранения региона Михаил Родиков в рамках проекта «Губернаторский контроль» принял участие в работе выездного штаба по контролю строительства. Он проверил степень готовности корпуса и поступающее оборудование.

— В конце августа здание будет введено в эксплуатацию, а в октябре в новом корпусе начнут оказывать медицинскую помощь. По поручению губернатора мы держим на особом контроле работу на объекте до начала приёма пациентов, – рассказал он.

С началом работы нового корпуса трансформируют систему распределения лекарств, ведь новое помещение с контролем температурного режима позволит централизовать хранение лекарств учреждения. Это благоприятно скажется на усилении системы контроля качества оказания медпомощи в краевом онкодиспансере.

— Важно, что хирургические отделения с правого берега переедут в этот корпус. На первом этаже находится комната центрального разведения лекарственных препаратов противоопухолевой лекарственной терапии, это единственное за Уралом учреждение с такой системой. Благодаря новому корпусу будет обеспечено разведение потоков дневного и круглосуточного стационаров, — отметил Иван Сафонцев, заместитель главного врача краевого онкодиспансера.

Фото: © kraszdrav.ru