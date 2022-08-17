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В красноярском «Роевом ручье» спасли птенцов пустельги

Главная Общество
Красноярск
17:14 17 Августа 2022
общество, красноярск, зоопарк, птица
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Специалисты парка флоры и фауны «Роев ручье» выходили пять птенцов пустельги, их выпустили в естественную среду обитания.

В красноярском «Роевом ручье» спасли птенцов пустельги

В конце июня сотрудники Минэкологии Красноярского края увидели объявление, в котором житель Красноярского края продаёт птенцов пустельги — это дикая хищная птица, принадлежит к соколиному семейству, к отряду соколообразных. Об этом пишут в официальной группе Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» социальной сети «ВКонтакте».

В красноярском «Роевом ручье» спасли птенцов пустельги

Незаконное изъятие этих птиц из природы и торговля ими — нарушение закона. Птенцов у продавца изъяли и составили протокол об административном правонарушении и изъятии. Пятерых детёнышей передали в «Роев ручей». Им была всего неделя от роду, они не могли самостоятельно есть и были очень слабы. Выкармливали их сотрудники зоопарка с помощью пинцета.

В красноярском «Роевом ручье» спасли птенцов пустельги

За 1,5 месяца птенцы прошли карантин, сотрудники парка вылечили, вырастили и научили охотиться.

В красноярском «Роевом ручье» спасли птенцов пустельги

16 августа птенцов отнесли в лес и выпустили на волю.

Фото: © vk.com/roevzoo

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