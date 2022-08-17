В красноярском «Роевом ручье» спасли птенцов пустельги

Специалисты парка флоры и фауны «Роев ручье» выходили пять птенцов пустельги, их выпустили в естественную среду обитания.

В конце июня сотрудники Минэкологии Красноярского края увидели объявление, в котором житель Красноярского края продаёт птенцов пустельги — это дикая хищная птица, принадлежит к соколиному семейству, к отряду соколообразных. Об этом пишут в официальной группе Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» социальной сети «ВКонтакте».

Незаконное изъятие этих птиц из природы и торговля ими — нарушение закона. Птенцов у продавца изъяли и составили протокол об административном правонарушении и изъятии. Пятерых детёнышей передали в «Роев ручей». Им была всего неделя от роду, они не могли самостоятельно есть и были очень слабы. Выкармливали их сотрудники зоопарка с помощью пинцета.

За 1,5 месяца птенцы прошли карантин, сотрудники парка вылечили, вырастили и научили охотиться.

16 августа птенцов отнесли в лес и выпустили на волю.

Фото: © vk.com/roevzoo