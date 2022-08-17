В Красноярском крае за махинации с кредитами осудили сотрудницу компании микрозаймов

В Красноярском крае в Канске была осуждена работница компании микрозаймов. Женщину обвиняли в махинации с кредитами и присвоение денег организации. В ГУ МВД России по региону отметили, что 33-летняя жительница Канска в прошлом году для улучшения материального положения похищала деньги компании, в которой она работала. Общий ущерб – более 260 тыс рублей.

Также подсудимая из-за проблем с деньгами оформила на пенсионерку, которая в прошлом обращалась в микрокредитную организацию, займ на 18,2 тыс рублей. Для скрытия обмана злоумышленница трижды оформляла на пожилую женщину займы, но денежные средства из кассы не забирала, а оставляла их в виде возврата долга. Более того, осенью минувшего года женщина взяла из кассы 243,3 тыс рублей и передала отцу. В результате сотруднице компании микрозаймов дали 3,5 года условно с испытательным сроком на три года.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости