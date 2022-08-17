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В Ужурском районе завели уголовное дело на забившего до смерти щенка изверга

Главная Общество
Красноярск
16:15 17 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, животные
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Прокуратура добилась того, чтобы на мужчину, который на глазах у детей забил до смерти щенка, возбудили уголовное дело.

В июле 2021 года местный житель заметил перебравшихся через ограду к нему во двор двух бездомных щенков. Тогда он схватил деревянный черенок от хозинструмента и при своих детях стал избивать одного из щенков. От чего щенок погиб. После этого мужчина подошёл ко второму животному и стал его также избивать.

Затем мужчина выбросил щенков в мусорный бак.

Второй щенок выжил, его нашёл в баке сосед. Неравнодушные жители выходили его и животное поправилось.

В полиции в течение 10 месяцев законное решение не принималось и это несмотря на очевидные признаки преступления и неоднократные требования прокурора о необходимости возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Тогда прокуратура изъяла материал и передала его в территориальный отдел следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело по п. «б», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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