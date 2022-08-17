РУСАЛ принял собственную политику по сохранению биоразнообразия

Политика РУСАЛа в области сохранения биоразнообразия признает важность усилий по сохранению биологических видов, особенно находящихся под охраной, а также критически важных для их сохранения мест обитания. Разработанным документом в Компании вводится риск-ориентированный подход, при котором при планировании и осуществлении производственной деятельности обязательна оценка рисков для сохранения биоразнообразия.

Ключевыми принципами Политики являются ответственное управление биоразнообразием и оценка результативности усилий Компании по их влиянию на экосистемные услуги – т.е. на выгоды и блага, которые человечество получает из окружающей среды и правильно функционирующих экосистем. Например, лесные проекты РУСАЛа уже имеют положительный эффект в экологической, общественной и хозяйственной областях, непосредственным образом влияя на рост поглощения углекислого газа и сохранение среды обитания объектов животного мира, на развитие туризма, на возможность реализации научных исследований и образовательных проектов и многое другое.

РУСАЛ планирует развивать партнёрства и взаимодействия с научными, природоохранными, образовательными, государственными и некоммерческими организациями, местным населением. Предусматривается организация постоянного эко-мониторинга в регионах расположения производственных объектов Компании, проведение исследований, привлечение экспертов и общественности для оценки эффективности усилий по сохранению биоразнообразия.

В частности, в рамках одного из самых масштабных своих проектов – экологической перестройки крупнейших сибирских алюминиевых заводов в Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке, РУСАЛ проводил оценку воздействия всех этапов проектов на флору и фауну территорий. Эта программа беспрецедентна для алюминиевой отрасли России. Она является продолжением реализации стратегии модернизации предприятий РУСАЛа, которая была инициирована еще его основателем Олегом Дерипаска и запущена в 2000-е гг. Независимая экспертиза подтвердила, что за счет сокращения выбросов загрязняющих веществ ожидается снижение воздействия на животный и растительный мир. Также за счет благоустройства территорий заводов, входящих в программу экологической перестройки, общая площадь озеленения на этих промплощадках увеличится с 10 до 37%.

Директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина отметила:

«По данным ООН, в настоящее время описано около 1,75 млн видов растений и животных, а по мнению ряда ученых, реальное число видов составляет около 13 млн. Несмотря на, казалось бы, всеобщее признание острейшей необходимости сбережения исчезающих видов, представляющих огромную ценность для будущих поколений, количество видов дикой флоры и фауны продолжает сокращаться угрожающими темпами. Мы в РУСАЛе четко осознаем, что биоразнообразие на планете находится под воздействием факторов, связанных с экономической деятельностью. Мы считаем, что реальные проекты по сохранению видового разнообразия животных и растений должны стать более актуальными для всех групп заинтересованных сторон РУСАЛа: для жителей городов ответственности, наших сотрудников, экспертов и ученых, потребителей продукции компании, регуляторов, инвесторов и пр. На это и направлена разработанная нами Политика в области биоразнообразия: у нас большие планы и мы намерены добиться их выполнения – это позволит повысить качество жизни на территориях нашей ответственности».

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»