17 августа
Красноярск
погода +10 °C
61.42
 
€ 62.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сибирский Сбербанк выдал более 8 тысяч кредитов по социально-значимым ипотечным программам

Главная Общество
Красноярск
11:13 17 Августа 2022
кредиты, сбербанк, россия, красноярск, общество, ипотека
версия для печати Ico_print

За семь месяцев 2022-го года подразделения Сибирского банка ПАО Сбербанк выдали 8,6 тысяч кредитов по социально-значимым программам кредитования. Общая сумма выданных средств превысила 26,8 млрд рублей.

13,2 млрд рублей было выдано в рамках программы «Господдержка 2020», а в рамках «Семейной ипотеки» - еще 13,8 млрд. Лидером является Новосибирская область - 1,6 тыс. заключенных сделок на 4,3 млрд рублей по «Господдержке 2020» и 1,1 тыс. сделок на 4,4 млрд рублей по «Семейной ипотеке». В Красноярском крае по данным программам выдали около тысячи ипотечных кредитов почти на 2,7 млрд рублей.

«Господдержка 2020» - льготная программа со ставкой от 6,3% годовых на срок до 30 лет с максимальной суммой кредита 6 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 12 млн рублей).

«Семейная ипотека» - льготная программа для семей, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. Ставка от 5,3% годовых, максимальный срок кредита до 30 лет, минимальная сумма 300 тыс. рублей, максимальная – 15 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 30 млн рублей).

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер традиционно одним из первых включается в реализацию программ с государственной поддержкой, чтобы наши клиенты из всех социальных групп могли найти для себя наиболее выгодное решение. Кроме того, мы постоянно развиваем возможности онлайн-площадки Домклик, на которой сегодня можно подобрать жилье и тут же получить ипотеку на его покупку, буквально в считанные минуты».

Сбербанк продолжает прием заявок на ипотечные кредиты по льготным программам. Подробнее узнать о программах с господдержкой можно онлайн на Домклик.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: на Красноярском водохранилище пройдет заплыв ко Дню российского флага

на Красноярском водохранилище пройдет заплыв ко Дню российского флага

17 Августа 2022 г.
Заплыв состоится 18 августа
Новости Красноярска: В Красноярске с организации взыскали 150 тысяч рублей за нарушение требований поставки продуктов в школы

В Красноярске с организации взыскали 150 тысяч рублей за нарушение требований поставки продуктов в школы

17 Августа 2022 г.
Штраф не был оплачен в установленный срок
Новости Красноярска: В Красноярске на несанкционированных свалках установят 20 камер видеонаблюдения

В Красноярске на несанкционированных свалках установят 20 камер видеонаблюдения

17 Августа 2022 г.
Они позволят распознавать номера автомобилей нарушителей
Новости Красноярска: В Курагинском районе строят комплекс по производству молока

В Курагинском районе строят комплекс по производству молока

17 Августа 2022 г.
Он будет рассчитан на 2,3 тыс. дойных коров
Новости Красноярска: В Красноярском крае трое детей пострадали после опрокидывания Toyota Hilux

В Красноярском крае трое детей пострадали после опрокидывания Toyota Hilux

17 Августа 2022 г.
Также пострадали 30-летняя девушка и 60-летняя женщина
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают на «битву» инструменталистов 20 августа

Красноярцев приглашают на «битву» инструменталистов 20 августа

17 Августа 2022 г.
Фестиваль пройдет в коворкинге "Волна"
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

12 Августа 2022 г.
12 августа в столице Омской области обрушилась стена жилого дома
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

15 Августа 2022 г.
Кандидатов в комиссию должны утвердить 16 августа на сессии горсовета
Новости Красноярска: 17-19 августа в Красноярском крае ожидаются заморозки до -2 градусов

17-19 августа в Красноярском крае ожидаются заморозки до -2 градусов

16 Августа 2022 г.
Важно соблюдать меры безопасности при топке печей и эксплуатации обогревателей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru