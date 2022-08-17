В Красноярске на несанкционированных свалках установят 20 камер видеонаблюдения

В Красноярске на свалках установят камеры видеонаблюдения. Проект реализуют министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края и министерство цифрового развития региона.

В Минэкологии рассказали, что в ведомство регулярно сообщают об обнаружении и образовании свалок мусора. Инспекторы экологического надзора обследуют территорию, устанавливают площадь загрязнения и собственника участка земли, выдают предписание на устранение. Но на практике после того, как отходы убирают, часто свалки разрастаются вновь, чтобы такого не происходило, на таких свалках появятся камеры видеофиксации.

До конца года закупят 20 камер, которые позволят распознавать номера автомобилей нарушителей, что станет хорошей доказательной базой для привлечения к ответственности. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

— В Красноярском крае выявлено 722 несанкционированных свалки (477 ликвидировано). Видеонаблюдение позволит нам в режиме реального времени следить и выявлять нарушителей. По закону человек, которого поймали на месте преступления, не только заплатит штраф, но и будет обязан ликвидировать всю свалку, — рассказала Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Опыт взаимодействия в этом направлении у ведомств уже есть — после того, как камеры установили в местах несанкционированного сброса ЖБО, нарушений стало меньше.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края