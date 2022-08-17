В Красноярске состоялось первое заседание штаба по строительству метрополитена

Первое заседание штаба по строительству метро прошло под председательством заместителя губернатора Красноярского края Сергея Ерёмина. Такие штабы будут проходить еженедельно.

Как пишут на сайте регионального правительства, участники совещания обсудили предстоящие работы — утверждение трассы линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта, разработка документации по планировке территории, разработка проекта организации дорожного движения.

Сергей Ерёмин отметил, что при подготовке документации и проведении работ необходимо запускать часть процессов параллельно. Это необходимо для сокращения временных затрат. Кроме этого, он обратил внимание на потребность максимально сохранить зелёный массив города. Часть планировки территории уже учтена в действующих документах. По новой же трассе нужно будет разработать и утвердить новую документацию.

— У нас есть все решения, подтверждены все финансовые ресурсы, заключены контракты. Для своевременного ввода объекта в эксплуатацию будем следить за сроками производства работ на каждом этапе, — отметил вице-губернатор.

Кстати, тоннелепроходческие комплексы прибудут в Красноярск в ноябре. Основные подготовительные работы по старту проходки завершатся до конца года.

Напомним, вместе с проектом создания метро в жизнь красноярцев вошёл термин РСТК (рельсовый скоростной транспортный комплекс). Он предусматривает совмещение трамвая и подземной части метрополитена. Пассажиры смогут проехать через весь Красноярск, можно сказать, не выходя из вагона. Разрабатывается концепция замены трамвайного комплекса. Речь идёт об обновлении подвижного состава, модернизации и продлении путей до Солнечного и правого берега.

Отметим, что проект рассчитан на 4 года. В планах ввести объект в эксплуатацию в 2026 году.