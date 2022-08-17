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Красноярским автомобилистам в ГИБДД рассказали об особенностях вождения в дождь

Главная Общество
Красноярск
14:55 17 Августа 2022
в красноярском крае, водитель, автомобиль, гибдд
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В Красноярском крае установилась пасмурная и дождливая погода. В этой связи инспекторы ГИБДД обратились к автомобилистам и напомнили об особенностях вождения в такую погоду. На мокром асфальте автовладельцы должны ехать осторожнее, не забыв включить дополнительные внешние световые приборы. При проезде луж следует снизить скорость и избегать резких маневров, так как автомобиль может стать неуправляемым.

Чтобы быстро восстановить эффективность тормозной системы, следует просушить тормозные колодки многократными непродолжительными нажатиями на педаль тормоза. Добавим, что автовладельцы должны сохранять дистанцию между транспортом и соблюдать скоростной режим.  

Фото: © Никита Алексеев

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