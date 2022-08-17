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В Красноярске строители начали возводить стены школы в 3-м микрорайоне Солнечного

Главная Общество
Красноярск
13:55 17 Августа 2022
в красноярске, администрация, школа, строительство
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В Красноярске вовсю продолжается строительство школы в 3-м мкрн. Солнечного. На данный момент строители практически завершили земляные работы, забили основную часть свай. Также специалисты приступили к установке каркаса здания и стеновых панелей одного из блоков образовательного учреждения.

В администрации города отмечают, что подрядчик завершил монтаж части лестниц и подпорных стен. До конца сентября подрядная организация должна будет завершить забивать сваи и сделать фундамент всего здания. Срок окончания строительных работ – лето 2024 года. Добавим, что школа будет рассчитана на 1,1 тысячу учеников.

Фото: © Администрация г. Красноярска  

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