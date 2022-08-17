425 кг некачественного хлеба и кондитерских изделий изъяли в Красноярском крае

В Красноярском крае за первое полугодие этого года сотрудниками регионального Управления Роспотребнадзора было исследовано свыше 600 проб хлебобулочных, а также кондитерских изделий.

По итогам исследований, в общей сложности эксперты забраковали девять партий хлеба и хлебобулочных изделий, общий вес которых составил около 269 кг. Также было забраковано 30 партий кондитерских изделий на 156,87 кг.

Среди главных причин забраковки хлеба были – повышенная влажность, неудовлетворительные результаты органолептических исследований, непропеченный мякиш, отсутствие маркировки и документов, которые бы подтвердили качество и безопасность продукции. Что касается кондитерских изделий, то их в основном забраковали из-за нарушений сроков годности и отсутствия необходимой маркировки, а также документов.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости