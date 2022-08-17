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Красноярка Софья Тихонова выиграла серебряную медаль на Спартакиаде учащихся по триатлону

Главная Общество
Красноярск
11:55 17 Августа 2022
спорт, в красноярском крае, спортсмены, медали, чемпионат
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Спортсменка из Красноярска Софья Тихонова приняла участие в финале Спартакиады учащихся по триатлону. Финальная часть турнира, прошедшего в Пензе, состояла из индивидуальной и эстафетной гонок. В индивидуальной принимали участие 6 спортсменов из Красноярского края.

Серебро состязаний заработала красноярка Софья Тихонова. Еще одна спортсменка, представляющая край, заняла шестое место. Добавим, что в смешанной гонке сборная Красноярского края завоевала 5-е место. По итогам двухраундовой борьбы красноярцы оказались на 7-м месте.

Фото: © Минспорта Красноярского края

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