Микрофинансы: брать или не брать

Заем - это инструмент достижения целей, и если его грамотно использовать, то можно не просто не потерять средства, а приумножить их. Если внимательно оценить свои возможности и изучить условия предоставления средств, то риск превратится в возможность. Микрофинансовая организация “Езаем” заинтересована в том, чтобы клиенты возвращали деньги, поэтому правила заема максимально безопасны.

заем выдается на небольшую сумму - до 30 000 рублей,

срок не превышает 1 месяца.

Это сделано для того, чтобы микрозайм выполнял свою основную функцию - “занять денег до зарплаты”, то есть получить микрозаймы онлайн на покупку товаров, которые нужны прямо сейчас, в то время как зарплата будет через несколько дней.

Когда онлайн-займ - это лучшее решение

Вам нужно срочно внести средства за товар или услугу, при этом поступление зарплаты или иное будет в течение месяца. У вас были просрочки по кредитам, и у вас есть отказ от банка. Деньги нужны быстро, а банк попросил собрать пакет документов: справку с места работы, о составе семьи и т.д.

Микрозайм не подойдет в случае, если нужна очень крупная сумма на долгое время, вы планируете перекрыть один кредит другим, при этом у вас не ожидается никаких поступлений сверх бюджета. Компания “Езаем” - это онлайн сервис, который предлагает возможность гражданам России получить заём в размере от 2000 до 30000 рублей. Заём предоставляется на срок до 1 месяца и погашается одним платежом.

Как оформить займ?

1) Выберите сумму и срок, нажмите “Получить деньги”

2) Зарегистрируйтесь в системе

3) Выберите платежную систему, через которую вы будете получать средства.

4) Подтвердите свою личность, следуя инструкциям на сайте.

5) Ждите одобрения заявки.

Сервис работает круглосуточно, а значит средства можно получить в любое время, даже в выходной день. Оформить займ можно только на сайте, пройдя верификацию личности, по телефону это сделать невозможно. Если у вас возникают проблемы с выплатой в срок, вам нужно обратиться в службу поддержки. Каждый случай рассматривают индивидуально, существует услуга “Продление займа”.

ООО МФК «Веритас»

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

По материалам "ДримТрейд"