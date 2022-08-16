16 августа
Красноярск
погода +12 °C
61.37
 
€ 62.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 6,1% в июле

Главная Общество
Красноярск
15:02 16 Августа 2022
общество, красноярск, жд, груз, россия, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

В июле погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае достигла 3,4 млн тонн. Это на 6,1 % больше, чем в том же месяце прошлого года.

Всего за январь-июль 2022 года отправлено 27,2 млн тонн грузов ( + 5,9 % к аналогичному периоду 2021 года).

За 7 месяцев на станциях Красноярской железной дороги в Красноярском крае погружено:

  • угля – 17,1 млн тонн (+8,2 % к январю-июлю 2021 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 3,4 млн тонн (+24,1 %);
  • зерна – 845,4 тыс. тонн (+9,5 %);
  • цветных металлов – 572,1 тыс. тонн (+2 %);
  • химикатов и соды – 260,8 тыс. тонн (+3 %).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

В целом в январе-июле 2022 года погрузка на КрасЖД составила 45,7 млн тонн, что 0,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По материалам КрасЖД

Фото: КрасЖД

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске на ул. Маерчака к 1 сентября откроют временное движение для транспорта

В Красноярске на ул. Маерчака к 1 сентября откроют временное движение для транспорта

16 Августа 2022 г.
В октябре капремонт улицы должен быть готов
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

16 Августа 2022 г.
Голосование продлится до конца сентября
Новости Красноярска: В Шушенском районе начальницу судебных приставов подозревают в служебном подлоге

В Шушенском районе начальницу судебных приставов подозревают в служебном подлоге

16 Августа 2022 г.
Из-за подлога было окончено без взыскания 41 производство
Новости Красноярска: Количество браков в Красноярском крае снизилось на 3,9 %

Количество браков в Красноярском крае снизилось на 3,9 %

16 Августа 2022 г.
За 6 месяцев официально расстались 7 037 пар
Новости Красноярска: В Красноярске автобус № 63 съехал в кювет

В Красноярске автобус № 63 съехал в кювет

16 Августа 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В Красноярском крае закрыли 6 пляжей

В Красноярском крае закрыли 6 пляжей

16 Августа 2022 г.
Свою работу продолжают 16 пляжей
Новости компаний
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

12 Августа 2022 г.
12 августа в столице Омской области обрушилась стена жилого дома
Новости Красноярска: В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

13 Августа 2022 г.
На парковке перед парком флоры и фауны уже совсем не осталось места
Новости Красноярска: Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

11 Августа 2022 г.
На эту должность он был назначен в 2020 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru