Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 6,1% в июле

В июле погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае достигла 3,4 млн тонн. Это на 6,1 % больше, чем в том же месяце прошлого года.

Всего за январь-июль 2022 года отправлено 27,2 млн тонн грузов ( + 5,9 % к аналогичному периоду 2021 года).

За 7 месяцев на станциях Красноярской железной дороги в Красноярском крае погружено:

угля – 17,1 млн тонн (+8,2 % к январю-июлю 2021 года);

нефти и нефтепродуктов – 3,4 млн тонн (+24,1 %);

зерна – 845,4 тыс. тонн (+9,5 %);

цветных металлов – 572,1 тыс. тонн (+2 %);

химикатов и соды – 260,8 тыс. тонн (+3 %).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

В целом в январе-июле 2022 года погрузка на КрасЖД составила 45,7 млн тонн, что 0,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По материалам КрасЖД

Фото: КрасЖД