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На «Красноярских Столбах» временно закрыли проезд для частного транспорта

Главная Общество
Красноярск
14:00 16 Августа 2022
общество, красноярск, перекрытия, движение
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По инициативе администрации нацпарка и по распоряжению администрации города Красноярска, с 12 августа временно закрыт проезд для частного автотранспорта на участке от ул. Свердловской до границы «Красноярских Столбов» (кордон Лалетино).

Это сделано для обеспечения беспрепятственного проезда служебного и спецтранспорта на территорию национального парка «Красноярские Столбы», для обеспечения безопасности посетителей и соблюдения установленного режима охраны, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Национальный парк «Красноярские Столбы»».

В связи этим, дежурный пост на ул. Свердловской (стела нацпарка) работает не только в выходные и праздничные дни, но и в будние, с 08:00 до 17:30.

Фото: © vk.com/npkrasstolby

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