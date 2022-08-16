16 августа
Красноярск
погода +10 °C
61.42
 
€ 62.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске за незаконную банковскую деятельность осудят 12 человек

Главная Общество
Красноярск
18:54 16 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, суд
версия для печати Ico_print

Следователи окончили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы.

— Было установлено, что с января 2016 года по февраль 2020 года 12 жителей Красноярска организовали деятельность, связанную с обналичиванием денег за вознаграждение, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Они использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на себя, близких и других, на которые были открыты расчётные счета в банках, изготовлены печати для составления поддельных документов.

Клиенты переводили деньги на счета, которые затем злоумышленники обналичивали и возвращали обратившимся гражданам. Всего было получено порядка 185 млн руб. 10 % мошенники оставили себе, как вознаграждение.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 173.1.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 531 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 531 человек

16 Августа 2022 г.
В том числе 270 в Красноярске
Новости Красноярска: В Красноярске на ул. Маерчака к 1 сентября откроют временное движение для транспорта

В Красноярске на ул. Маерчака к 1 сентября откроют временное движение для транспорта

16 Августа 2022 г.
В октябре капремонт улицы должен быть готов
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

16 Августа 2022 г.
Голосование продлится до конца сентября
Новости Красноярска: В Шушенском районе начальницу судебных приставов подозревают в служебном подлоге

В Шушенском районе начальницу судебных приставов подозревают в служебном подлоге

16 Августа 2022 г.
Из-за подлога было окончено без взыскания 41 производство
Новости Красноярска: Количество браков в Красноярском крае снизилось на 3,9 %

Количество браков в Красноярском крае снизилось на 3,9 %

16 Августа 2022 г.
За 6 месяцев официально расстались 7 037 пар
Новости Красноярска: В Красноярске автобус № 63 съехал в кювет

В Красноярске автобус № 63 съехал в кювет

16 Августа 2022 г.
Пострадавших нет
Новости компаний
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

14 Августа 2022 г.
Это первый за 26 лет инцидент на территории общины
Новости Красноярска: В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

13 Августа 2022 г.
На парковке перед парком флоры и фауны уже совсем не осталось места
Новости Красноярска: Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

11 Августа 2022 г.
На эту должность он был назначен в 2020 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru