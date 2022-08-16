В Красноярске за незаконную банковскую деятельность осудят 12 человек

Следователи окончили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы.

— Было установлено, что с января 2016 года по февраль 2020 года 12 жителей Красноярска организовали деятельность, связанную с обналичиванием денег за вознаграждение, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Они использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на себя, близких и других, на которые были открыты расчётные счета в банках, изготовлены печати для составления поддельных документов.

Клиенты переводили деньги на счета, которые затем злоумышленники обналичивали и возвращали обратившимся гражданам. Всего было получено порядка 185 млн руб. 10 % мошенники оставили себе, как вознаграждение.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 173.1.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков