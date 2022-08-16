В Красноярске на ул. Маерчака к 1 сентября откроют временное движение для транспорта

К 1 сентября на ул. Маерчака будет открыто временное движение для легкового транспорта, сообщили в администрации города Красноярска.
Напомним, что модернизация на Маерчака началась в прошлом году. На первом этапе проект был реализован на участке от пр. Свободного до здания финансово-экономического колледжа (ул. Маерчака, 20).
В этом году работы продолжаются от колледжа до ул. Профсоюзов. Здесь расширят проезжую часть до 4 полос, уложат дорожное покрытие из щебёночно-мастичного асфальта, обустроят ливневую канализацию, пешеходные и технические тротуары, остановки. Кроме этого, появятся новые опоры контактной сети троллейбусов, совмещённые с элементами уличного освещения, светофоры и новая дорожно-знаковая информация.
На данный момент подрядчик сделал основные работы по монтажу системы ливневой канализации. Продолжается обустройство пешеходной части улицы, бордюров. Были проведены мероприятия по пересадке елей, а также сохранению кустарников. Они сейчас находятся в питомнике, их высадят весной.
Сложности возникли во время выноса сетей, потому что вскрывались коммуникации, которые не были предусмотрены в проекте. Такие сети также переносили, и это сказалось на планах производства работ и открытия движения на улице.
— Мы обсудили вариант организации третьей, ночной смены на объекте, которая будет выполнять мероприятия, не связанные с шумом, что позволит нам форсировать работы, – сообщил и.о. главы города Владислав Логинов. – Второе решение – организация к 1 сентября движение транспорта в обе стороны на половине дороги по нечётной стороне ул. Маерчака. Предстоит внести изменения в график работ, при этом общие сроки завершения капремонта остаются неизменными. В октябре объект должен быть готов в соответствии с контрактом.