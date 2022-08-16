В Шушенском районе начальницу судебных приставов подозревают в служебном подлоге

В Шушенском районе начальницу отдела судебных приставов подозревают в превышении полномочий и служебном подлоге. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 292. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Подозреваемая в декабре 2019 года, чтобы уменьшить объём и улучшить показатели работы по количеству оконченных исполнительных производств, внесла изменения в автоматизированную информационную систему ФССП. То есть изменив в электронных документах дату поступления исполнительного документа на более раннюю.

В результате незаконных действий в декабре 2019 года судебными приставами окончено 41 исполнительное производство без взыскания штрафов за правонарушения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников