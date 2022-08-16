16 августа
Красноярск
погода +12 °C
61.37
 
€ 62.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Шушенском районе начальницу судебных приставов подозревают в служебном подлоге

Главная Общество
Красноярск
16:42 16 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, закон
версия для печати Ico_print

В Шушенском районе начальницу отдела судебных приставов подозревают в превышении полномочий и служебном подлоге. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 292. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Подозреваемая в декабре 2019 года, чтобы уменьшить объём и улучшить показатели работы по количеству оконченных исполнительных производств, внесла изменения в автоматизированную информационную систему ФССП. То есть изменив в электронных документах дату поступления исполнительного документа на более раннюю.

В результате незаконных действий в декабре 2019 года судебными приставами окончено 41 исполнительное производство без взыскания штрафов за правонарушения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске на ул. Маерчака к 1 сентября откроют временное движение для транспорта

В Красноярске на ул. Маерчака к 1 сентября откроют временное движение для транспорта

16 Августа 2022 г.
В октябре капремонт улицы должен быть готов
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

16 Августа 2022 г.
Голосование продлится до конца сентября
Новости Красноярска: Количество браков в Красноярском крае снизилось на 3,9 %

Количество браков в Красноярском крае снизилось на 3,9 %

16 Августа 2022 г.
За 6 месяцев официально расстались 7 037 пар
Новости Красноярска: В Красноярске автобус № 63 съехал в кювет

В Красноярске автобус № 63 съехал в кювет

16 Августа 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В Красноярском крае закрыли 6 пляжей

В Красноярском крае закрыли 6 пляжей

16 Августа 2022 г.
Свою работу продолжают 16 пляжей
Новости Красноярска: Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 6,1% в июле

Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 6,1% в июле

16 Августа 2022 г.
Всего за январь-июль отправлено 27,2 млн тонн грузов
Новости компаний
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

12 Августа 2022 г.
12 августа в столице Омской области обрушилась стена жилого дома
Новости Красноярска: В ДТП под Красноярском погибла медсестра

В ДТП под Красноярском погибла медсестра

14 Августа 2022 г.
Инцидент случился в Рыбинском районе
Новости Красноярска: В Красноярске пропал нуждающийся в медицинской помощи 13-летний подросток

В Красноярске пропал нуждающийся в медицинской помощи 13-летний подросток

16 Августа 2022 г.
Он может направляться в Дивногорск
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru