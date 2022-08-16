16 августа
Красноярск
погода +12 °C
61.37
 
€ 62.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пресс-конференция "Стальная воля" ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Красноярск
10:29 16 Августа 2022
общество, прямая, трансляция
версия для печати Ico_print

16 августа в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдёт пресс-конференция с членами команды Омской области, которая завоевала бронзовые медали Кубка России по футболу на электроколясках в рамках Всероссийских соревнований по футболу среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля». Команда примет участие в чемпионате России, который пройдёт в Сочи с 9 по 13 ноября.

Участники: - Александр Кузюков, двукратный паралимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, Почетный гражданин города Омска;

- Рустам Копеев, член команды Омской области по футболу на электроколясках;

- Анастасия Минасян, преподаватель Омского колледжа профессиональных технологий, волонтёр.

Присоединиться к эфиру можно здесь.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

16 Августа 2022 г.
Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,02 % от отобранных проб
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили 4 лесных пожара

В Красноярском крае за сутки потушили 4 лесных пожара

16 Августа 2022 г.
Тушением занимались более 140 человек и 2 единицы техники
Новости Красноярска: Ачинские школьницы на дорожном катке протаранили ларёк

Ачинские школьницы на дорожном катке протаранили ларёк

16 Августа 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: Добавить празднику искусства: в Абакане в День города «Ростелеком» покажет «Классику на Дворцовой»

Добавить празднику искусства: в Абакане в День города «Ростелеком» покажет «Классику на Дворцовой»

16 Августа 2022 г.
Это уникальный праздник под открытым небом, который ежегодно проходит у Зимнего дворца
Новости Красноярска: В Ленинском районе меньше чем за год построят новую школу

В Ленинском районе меньше чем за год построят новую школу

16 Августа 2022 г.
На стройплощадке состоялось выездное рабочее заседание депутатов горсовета
Новости Красноярска: В Красноярске оправдали экс-главу УДИБа по делу о нападении собак на людей

В Красноярске оправдали экс-главу УДИБа по делу о нападении собак на людей

16 Августа 2022 г.
Это первое подобное уголовное дело в России, переданное в суд
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

12 Августа 2022 г.
12 августа в столице Омской области обрушилась стена жилого дома
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

15 Августа 2022 г.
Кандидатов в комиссию должны утвердить 16 августа на сессии горсовета
Новости Красноярска: В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

14 Августа 2022 г.
Это первый за 26 лет инцидент на территории общины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru