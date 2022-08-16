Пресс-конференция "Стальная воля" ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16 августа в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдёт пресс-конференция с членами команды Омской области, которая завоевала бронзовые медали Кубка России по футболу на электроколясках в рамках Всероссийских соревнований по футболу среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля». Команда примет участие в чемпионате России, который пройдёт в Сочи с 9 по 13 ноября.

Участники: - Александр Кузюков, двукратный паралимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, Почетный гражданин города Омска;

- Рустам Копеев, член команды Омской области по футболу на электроколясках;

- Анастасия Минасян, преподаватель Омского колледжа профессиональных технологий, волонтёр.

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