Добавить празднику искусства: в Абакане в День города «Ростелеком» покажет «Классику на Дворцовой»

20 августа в честь празднования Дня города Абакана «Ростелеком» покажет знаменитое музыкальное шоу из Санкт-Петербурга «Классика на Дворцовой». Мероприятие для жителей и гостей столицы Хакасии пройдет в городском центре культуры «Победа» на проспекте Ленина, 69.

«Классика на Дворцовой» — это уникальный праздник под открытым небом, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге у Зимнего дворца. «Ростелеком» является генеральным партнером этого события и дает возможность зрителям насладиться записью великолепного действа не только в архиве видеосервиса Wink, но и на площадках разных городов страны.

«Мы впервые решили показать “Классику на Дворцовой” в Абакане и специально приурочили это мероприятие ко Дню города. Концерт действительно является грандиозным событием, и его всегда с нетерпением ждут в Санкт-Петербурге. Уверен, что и жители Абакана по достоинству оценят проект, в котором гармонично сплетены и архитектура, и музыка, и хореография, и новейшие цифровые технологии», — говорит Валерий Клейкин, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

В «Классике на Дворцовой» принимают участие мировые звезды оперного искусства, которых хорошо знает публика Ла Скала, Метрополитен-опера, Большого театра России и других ведущих театральных площадок мира. Среди исполнителей: Мария Алейда (колоратурное сопрано), Ильдар Абдразаков (бас), Вероника Джиоева (сопрано), Алексей Марков (баритон), Василиса Бержанская (меццо-сопрано) и Витторио Григоло, один из самых востребованных оперных певцов современности, который в 23 года стал самым молодым тенором Ла Скала.

Музыкальное сопровождение концерта осуществляет Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко. За драматургию и хореографию отвечают Полина Рассадина, Алла Духова, Андрей Брыканов, Наталья Иванова и Елена Теплова.

В Абакане видеопоказ концерта начнется в 17.00, вход свободный (6+).

Возрастная категория 6+

Фото: «Ростелеком»

По материалам «Ростелеком»