16 августа
Красноярск
погода +12 °C
61.37
 
€ 62.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Добавить празднику искусства: в Абакане в День города «Ростелеком» покажет «Классику на Дворцовой»

Главная Общество
Красноярск
11:28 16 Августа 2022
общество, в красноярском крае, хакасия, праздник
версия для печати Ico_print

20 августа в честь празднования Дня города Абакана «Ростелеком» покажет знаменитое музыкальное шоу из Санкт-Петербурга «Классика на Дворцовой». Мероприятие для жителей и гостей столицы Хакасии пройдет в городском центре культуры «Победа» на проспекте Ленина, 69.

Добавить празднику искусства: в Абакане в День города «Ростелеком» покажет «Классику на Дворцовой»

«Классика на Дворцовой» — это уникальный праздник под открытым небом, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге у Зимнего дворца. «Ростелеком» является генеральным партнером этого события и дает возможность зрителям насладиться записью великолепного действа не только в архиве видеосервиса Wink, но и на площадках разных городов страны.

«Мы впервые решили показать “Классику на Дворцовой” в Абакане и специально приурочили это мероприятие ко Дню города. Концерт действительно является грандиозным событием, и его всегда с нетерпением ждут в Санкт-Петербурге. Уверен, что и жители Абакана по достоинству оценят проект, в котором гармонично сплетены и архитектура, и музыка, и хореография, и новейшие цифровые технологии», — говорит Валерий Клейкин, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

В «Классике на Дворцовой» принимают участие мировые звезды оперного искусства, которых хорошо знает публика Ла Скала, Метрополитен-опера, Большого театра России и других ведущих театральных площадок мира. Среди исполнителей: Мария Алейда (колоратурное сопрано), Ильдар Абдразаков (бас), Вероника Джиоева (сопрано), Алексей Марков (баритон), Василиса Бержанская (меццо-сопрано) и Витторио Григоло, один из самых востребованных оперных певцов современности, который в 23 года стал самым молодым тенором Ла Скала.

Музыкальное сопровождение концерта осуществляет Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко. За драматургию и хореографию отвечают Полина Рассадина, Алла Духова, Андрей Брыканов, Наталья Иванова и Елена Теплова.

В Абакане видеопоказ концерта начнется в 17.00, вход свободный (6+).

Возрастная категория 6+

Фото: «Ростелеком» 
По материалам «Ростелеком» 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

16 Августа 2022 г.
Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,02 % от отобранных проб
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили 4 лесных пожара

В Красноярском крае за сутки потушили 4 лесных пожара

16 Августа 2022 г.
Тушением занимались более 140 человек и 2 единицы техники
Новости Красноярска: Ачинские школьницы на дорожном катке протаранили ларёк

Ачинские школьницы на дорожном катке протаранили ларёк

16 Августа 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В Ленинском районе меньше чем за год построят новую школу

В Ленинском районе меньше чем за год построят новую школу

16 Августа 2022 г.
На стройплощадке состоялось выездное рабочее заседание депутатов горсовета
Новости Красноярска: В Красноярске оправдали экс-главу УДИБа по делу о нападении собак на людей

В Красноярске оправдали экс-главу УДИБа по делу о нападении собак на людей

16 Августа 2022 г.
Это первое подобное уголовное дело в России, переданное в суд
Новости Красноярска: Красноярец оформил кредит для мошенников на сумму более 1,2 млн рублей

Красноярец оформил кредит для мошенников на сумму более 1,2 млн рублей

16 Августа 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

15 Августа 2022 г.
Кандидатов в комиссию должны утвердить 16 августа на сессии горсовета
Новости Красноярска: В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

13 Августа 2022 г.
На парковке перед парком флоры и фауны уже совсем не осталось места
Новости Красноярска: Водитель экскаватора в Иркутской области отрубил руку спящей женщине

Водитель экскаватора в Иркутской области отрубил руку спящей женщине

12 Августа 2022 г.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru