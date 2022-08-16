В Ленинском районе меньше чем за год построят новую школу

Новое здание красноярской школы№50 на улице Глинки откроется 1 сентября 2023 года. Об этом депутатам городского Совета рассказали представители управления образования мэрии.

15 августа на стройплощадке состоялось выездное рабочее заседание депутатов горсовета – третье с начала реализации проекта, в нём принял участие исполняющий обязанности Главы Красноярска Владислав Логинов. Такое внимание к объекту объяснимо. По словам председателя муниципального парламента Наталии Фирюлиной, здание, которое ранее занимала школа, было построено в 1950-х годах. Летом 2021 года её пришлось закрыть из-за аварийного состояния, что вызвало закономерное недовольство местных жителей.

Сейчас старые постройки уже снесли, на их месте возводится модульная школа. Здание будет состоять из учебного блока, спортивного зала и столовой, совмещённой с медицинской частью. Планируется обустроить и территорию школьного двора. Здесь разместятся футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, тренажёры, лавочки, баскетбольно-волейбольная площадка. Модуль спортзала уже смонтирован, для остальных блоков подготовлен фундамент, начато благоустройство двора.

«Очередь на строительство больших школ в Красноярске расписана на годы вперёд. Поэтому приняли решение о возведении модульного здания. Реализовать такой проект можно в кратчайшие сроки. Подобную мы уже построили на улице Калинина, получили положительный опыт. Однако в отличие от Калинина, на Глинки есть преимущества – здесь мы не ограничены площадью участка, пространство позволило нам спроектировать не только учебный блок с классами, соответствующими современным нормативам, но и полноценный спортзал, просторный пищеблок. Школа будет не очень большой, но с первоклассным современным оснащением», - говорит Наталия Вячеславовна.

Наталия Фирюлина отметила, что депутаты держат процесс под постоянным контролем, своевременно внесли корректировку в бюджете города и выделили более 200 миллионов рублей на разработку проекта и закупку модулей. На следующий год планируют заложить в бюджет средства на техприсоединение и покупку оборудования.

Контролирует ситуацию и родительское сообщество. Как сообщил депутат от Ленинского района Дмитрий Власов, у взрослых жителей Глинки нареканий по проекту нет.