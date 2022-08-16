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В Красноярском крае за сутки потушили 4 лесных пожара

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Красноярск
12:41 16 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 4 лесных пожара в Шушенском, Ермаковском, Берёзовском и Эвенкийском районах на площади 63 га. Тушением занимались более 140 человек и 2 единицы техники. 4 воздушных судна осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз и по вине жителей.

На 16 августа в Красноярском крае действуют 2 лесных пожара на площади 88 га, сообщается на сайте регионального правительства. Леса горят в Туруханском и Эвенкийском районах.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

На севере региона действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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