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В Красноярском крае закрыли 6 пляжей

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Красноярск
15:12 16 Августа 2022
вода, отдых, закрытие, в красноярском крае, красноярск, общество
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Красноярском крае закрыли 6 пляжей: в Берёзовском и Шарыповском районах, 4 в Минусинском.

Свою работу продолжают 16 пляжей – в Железногорске, Емельяновском, Шарыповском и Ермаковском районах, Дивногорске, Красноярске, Зеленогорске.

Но даже на официально открытых пляжах стоит воздержаться от употребления алкогольных напитков и внимательно следить за своими детьми.

Не стоит забывать, что в крае есть места несанкционированного отдыха, где купание может быть опасно для жизни, спасателей там нет. За плавание и отдых в таких местах может быть наложен штраф.

Плавание в водоёмах, около которых размещены таблички «Купаться запрещено», несёт большой риск для жизни взрослых и детей.

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