В Красноярском крае закрыли 6 пляжей: в Берёзовском и Шарыповском районах, 4 в Минусинском.

Свою работу продолжают 16 пляжей – в Железногорске, Емельяновском, Шарыповском и Ермаковском районах, Дивногорске, Красноярске, Зеленогорске.

Но даже на официально открытых пляжах стоит воздержаться от употребления алкогольных напитков и внимательно следить за своими детьми.

Не стоит забывать, что в крае есть места несанкционированного отдыха, где купание может быть опасно для жизни, спасателей там нет. За плавание и отдых в таких местах может быть наложен штраф.

Плавание в водоёмах, около которых размещены таблички «Купаться запрещено», несёт большой риск для жизни взрослых и детей.