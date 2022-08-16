В Красноярске пропал нуждающийся в медицинской помощи 13-летний подросток

15 августа около 19:00 13-летний Николай Пословин ушёл из СРЦН «Росток» и пропал, сообщают в группе социальной сети «ВКонтакте» «Поиск пропавших детей — Красноярск. Волонтёры».

Николай может направляться в Дивногорск.

Приметы: рост 169 см, худощавого телосложения, тёмные короткие волосы.

Был одет в серую кофту с капюшоном и логотипом «Puma» и зелёные камуфляжные штаны. С собой у него синий рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении Николая, звоните по телефонам: 8 (391) 266-94-18; 8-950-99-66-066; 112.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович;

© vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk