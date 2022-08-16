Красноярец оформил кредит для мошенников на сумму более 1,2 млн рублей

В Красноярске мужчина взял кредит, чтобы отдать деньги мошенникам.

В полицию обратился 42-летний красноярец. В середине июля ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о том, что злоумышленники пытаются оформить на него кредит.

Затем ему позвонил сотрудник правоохранительного органа. Он сказал, что якобы тот «является фигурантом уголовного дела как потерпевшая сторона» и для того чтобы предотвратить действия аферистов нужно оформить кредит на максимальную сумму. Затем деньги необходимо перевести на безопасный счёт.

Потерпевший за три недели взял кредиты в двух банках на сумму 1,25 млн руб. и перевёл на указанный счет. Через неделю после второго перевода он понял, что стал жертвой аферистов, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко