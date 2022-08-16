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В Красноярске оправдали экс-главу УДИБа по делу о нападении собак на людей

Главная Общество
Красноярск
11:15 16 Августа 2022
суд, красноярск, происшествия, общество
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В Красноярске суд вынес решение по делу бывшего руководителя УДИБ Евгения Петрюка. Октябрьский районный суд признал его невиновным.

Евгения Петрюка обвиняли в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух и более лиц. Это первое подобное уголовное дело в России, переданное в суд.

По версии Следственного комитета, недобросовестное отношение Петрюка к работе привело к резкому увеличению численности бродячих собак в Красноярске в период с октября 2019 года по февраль 2020 года. В итоге собаки насмерть загрызли четырех человек, еще нескольких сильно покусали, в том числе маленького ребенка.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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