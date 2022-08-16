В Красноярске застроят участок Вавилова – Семафорная

В регионе реализовывается механизм застройки по принципу комплексного развития территорий. Это значит, что на земельном участке будут строиться не только жилые дома, но и необходимая инфраструктура. Об этом сообщают в министерстве строительства Красноярского края.

Участки для комплексной застройки выделены в Норильске и Ачинске. В Красноярске потенциальные территории расположены в микрорайонах Николаевка, Ботанический (антенное поле), Военный городок, Солонцы-2, в границах улиц Семафорная – Академика Вавилова.

Участок Вавилова - Семафорная будет одним из первых, который начнут застраивать по принципу комплексного развития территорий. Там появится жилой комплекс из высоток до 25 этажей, их жилая площадь составит 85 тыс. кв. метров, спортивный центр площадью более 4 тыс. кв. метров, детские дошкольные учреждения. Кроме этого, будут выполнены работы по благоустройству и озеленению. Возводить дома на участке будет победившая на аукционе компания «СибЛидер».

— Сейчас на территории располагаются 19 аварийных домов, подлежащих сносу. В них проживают 775 человек. Жителей расселят до 2023 года на средства краевого бюджета по программе переселения из аварийного жилья и на средства застройщика, - рассказали в Минстрое края.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев