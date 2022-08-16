16 августа
Красноярск
погода +12 °C
61.37
 
€ 62.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске застроят участок Вавилова – Семафорная

Главная Общество
Красноярск
09:00 16 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, строительство, дома
версия для печати Ico_print

В регионе реализовывается механизм застройки по принципу комплексного развития территорий. Это значит, что на земельном участке будут строиться не только жилые дома, но и необходимая инфраструктура. Об этом сообщают в министерстве строительства Красноярского края.

Участки для комплексной застройки выделены в Норильске и Ачинске. В Красноярске потенциальные территории расположены в микрорайонах Николаевка, Ботанический (антенное поле), Военный городок, Солонцы-2, в границах улиц Семафорная – Академика Вавилова.

Участок Вавилова - Семафорная будет одним из первых, который начнут застраивать по принципу комплексного развития территорий. Там появится жилой комплекс из высоток до 25 этажей, их жилая площадь составит 85 тыс. кв. метров, спортивный центр площадью более 4 тыс. кв. метров, детские дошкольные учреждения. Кроме этого, будут выполнены работы по благоустройству и озеленению. Возводить дома на участке будет победившая на аукционе компания «СибЛидер».

— Сейчас на территории располагаются 19 аварийных домов, подлежащих сносу. В них проживают 775 человек. Жителей расселят до 2023 года на средства краевого бюджета по программе переселения из аварийного жилья и на средства застройщика, - рассказали в Минстрое края.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

16 Августа 2022 г.
Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,02 % от отобранных проб
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили 4 лесных пожара

В Красноярском крае за сутки потушили 4 лесных пожара

16 Августа 2022 г.
Тушением занимались более 140 человек и 2 единицы техники
Новости Красноярска: Ачинские школьницы на дорожном катке протаранили ларёк

Ачинские школьницы на дорожном катке протаранили ларёк

16 Августа 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: Добавить празднику искусства: в Абакане в День города «Ростелеком» покажет «Классику на Дворцовой»

Добавить празднику искусства: в Абакане в День города «Ростелеком» покажет «Классику на Дворцовой»

16 Августа 2022 г.
Это уникальный праздник под открытым небом, который ежегодно проходит у Зимнего дворца
Новости Красноярска: В Ленинском районе меньше чем за год построят новую школу

В Ленинском районе меньше чем за год построят новую школу

16 Августа 2022 г.
На стройплощадке состоялось выездное рабочее заседание депутатов горсовета
Новости Красноярска: В Красноярске оправдали экс-главу УДИБа по делу о нападении собак на людей

В Красноярске оправдали экс-главу УДИБа по делу о нападении собак на людей

16 Августа 2022 г.
Это первое подобное уголовное дело в России, переданное в суд
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Водитель экскаватора в Иркутской области отрубил руку спящей женщине

Водитель экскаватора в Иркутской области отрубил руку спящей женщине

12 Августа 2022 г.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

15 Августа 2022 г.
Кандидатов в комиссию должны утвердить 16 августа на сессии горсовета
Новости Красноярска: 12-летний мальчик потерялся на «Красноярских Столбах»

12-летний мальчик потерялся на «Красноярских Столбах»

11 Августа 2022 г.
Спасатели нашли ребенка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru