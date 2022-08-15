В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 461 человек

За сутки новой коронавирусной инфекцией заболел 461 житель Красноярского края, в том числе 198 в Красноярске.

Напомним, в городе снова заработали внебольничные пункты для вакцинации от коронавируса.

Поставить вакцину можно в двух внебольничных пунктах с 12 до 16 часов. Один работает в ТЦ «Изумрудный город» по ул. Телевизорная, 1 стр. 4, а второй открыли в ТЦ «Мега» на пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 27.

Также продолжает деятельность и мобильный автокомплекс на стоянке у «Леруа Мерлен» по ул. 9 Мая, 77.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский