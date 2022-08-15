15 августа
Красноярск
погода +18 °C
60.9
 
€ 62.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 461 человек

Главная Общество
Красноярск
16:20 15 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание
версия для печати Ico_print

За сутки новой коронавирусной инфекцией заболел 461 житель Красноярского края, в том числе 198 в Красноярске.

Напомним, в городе снова заработали внебольничные пункты для вакцинации от коронавируса.

Поставить вакцину можно в двух внебольничных пунктах с 12 до 16 часов. Один работает в ТЦ «Изумрудный город» по ул. Телевизорная, 1 стр. 4, а второй открыли в ТЦ «Мега» на пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 27.

Также продолжает деятельность и мобильный автокомплекс на стоянке у «Леруа Мерлен» по ул. 9 Мая, 77.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае наградили лучших сельских конников

В Красноярском крае наградили лучших сельских конников

15 Августа 2022 г.
Первое место завоевали конники главы К(Ф)Х Евгения Зайферта (Ужурский район)
Новости Красноярска: В Красноярске в этом году появится экопарк «Юдинская долина»

В Красноярске в этом году появится экопарк «Юдинская долина»

15 Августа 2022 г.
Первый этап благоустройства должны завершить к декабрю
Новости Красноярска: Житель Красноярского края за год съедает почти килограмм мёда

Житель Красноярского края за год съедает почти килограмм мёда

15 Августа 2022 г.
За последние 20 лет самым медоносным был 2005 год
Новости Красноярска: В Красноярске с 16 августа ограничат движение на ул. 60 лет Октября

В Красноярске с 16 августа ограничат движение на ул. 60 лет Октября

15 Августа 2022 г.
Ограничения будут действовать до 29 августа
Новости Красноярска: Красноярец с ожогами провёл в больнице практически 14 лет

Красноярец с ожогами провёл в больнице практически 14 лет

15 Августа 2022 г.
Сейчас парню 24 года, он учится в медицинском университете
Новости Красноярска: Заместителем мэра Ачинска по вопросам ЖКХ назначен Евгений Пенский

Заместителем мэра Ачинска по вопросам ЖКХ назначен Евгений Пенский

15 Августа 2022 г.
Он уже приступил к своим обязанностям
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

В Красноярске образовалась пробка на дороге в Дивногорск

13 Августа 2022 г.
На парковке перед парком флоры и фауны уже совсем не осталось места
Новости Красноярска: Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

11 Августа 2022 г.
На эту должность он был назначен в 2020 году
Новости Красноярска: Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

Экстренных службы сообщили о причинах обрушения стены жилого дома в Омске

12 Августа 2022 г.
12 августа в столице Омской области обрушилась стена жилого дома
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru