Роботы в трубах и статистика аварий: как в Красноярске составляют план ремонта водоводов

В августе в самый разгар летних ремонтов сетей холодного водоснабжения специалисты красноярского водоканала приступили к работе над проектом производственной программы на следующий — 2023 год, сообщает портал sibgenco.online.

Каждой ремонтной кампании предшествует большая аналитическая работа, которую проводят инженеры диспетчерской службы, отдела главного технолога, цехов эксплуатации водопроводных сетей и водозаборных сооружений КрасКом — совместного предприятия правительства Красноярского края, администрации города и СГК. На техническом совете они досконально изучают результаты полного обследования трубопроводов:

- общие сведения — материал, диаметр, протяженность, глубина залегания, срок эксплуатации и другие;

- статистику нештатных ситуаций за последние три-четыре года;

- характер дефектов и места несанкционированных врезок, выявленные в ходе телеинспекции с помощью видеороботов;

- сведения об агрессивном состоянии грунта и окружающей среды вдоль трассы, близость прохождения электрических или тепловых коммуникаций и т.д.

Общий износ сетей холодного водоснабжения в Красноярске по некоторым микрорайонам составляет от 50 до 70 процентов. Стоит отметить, что не всегда срок службы водовода является приоритетным, чтобы этот адрес попал в план перекладки.

Татьяна Еремеева, главный технолог КрасКом — совместного предприятия правительства Красноярского края, администрации Красноярска и СГК

«При составлении производственной программы мы берем за основу комплексные данные инструментальной диагностики коммуникаций с учетом анализа аварийности и опыта их эксплуатации. Например, в историческом центре Красноярска есть чугунные трубопроводы, проложенные в начале ХХ века, но по сей день обеспечивающие горожан качественным водоснабжением. А вот стальные сети в относительно молодом построенном всего лишь 30 лет назад микрорайоне Северный на нашей электронной карте высвечены красным цветом. Причина — большое количество повреждений из-за некачественных труб, которые в лихие 90-е использовали строители».

Наличие достоверной информации о патологиях и остаточном ресурсе водопроводов позволяет инженерам красноярского водоканала ещё на этапе проектирования ремонтной программы определить четкие границы аварийного участка, требующего оперативной замены, а также подобрать оптимальные методы перекладки сетей: открытым способом или «бестраншейным» методом горизонтально направленного бурения.

Что такое метод ГНБ? Горизонтально-направленное бурение — способ проложить различные коммуникации под землей бестраншейным способом. При его использовании поверхность ландшафта остается нетронутой, включая элементы благоустройства, дорожное полотно, строения и другие архитектурные формы. Таким методом в 2021 году новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2, чтобы в весеннее половодье сохранить качество горячего водоснабжения. А в 2022 — водопровод для самой большой за Уралом школы и жилых кварталов в микрорайоне озеро-парк «Октябрьский».

С начала 2022 года красноярский водоканал заменил 3 340 метров изношенных сетей холодного водоснабжения. Еще 2 190 метров новых трубопроводов построил для поликлиники в Покровском, детского сада в Тихих зорях, самой большой за Уралом школы и жилых кварталов в микрорайоне озеро-парк «Октябрьский».

Такая скрупулёзная подготовительная работа уже подтвердила свою эффективность. С 2017 года в Красноярске обновили более 67 км сетей холодного водоснабжения, а аварийность за пять лет снизилась с 920 инцидентов до 610.

Олег Гончеров, генеральный директор КрасКом — совместного предприятия правительства Красноярского края, администрации Красноярска и СГК

«Реализация стратегии сокращения потерь воды позволила нам решить две основные задачи. Во-первых, повысить надежность питьевого водоснабжения за счёт сокращения в 1,5 раза отключений холодной воды в домах красноярцев. Во-вторых, сэкономить деньги на «латании дыр», а освободившиеся средства вложить в обновление сетей. В итоге размер инвестиционного проекта предприятия вырос со 124 миллионов рублей в 2016 году до одного миллиарда 200 миллионов рублей в 2022»

По материалам КрасКом

Фото:КрасКом