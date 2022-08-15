В Красноярске слухи о подъездном душителе — фейк

В Красноярске правоохранители инициировали проверку в связи с информацией о возможных нападениях на девушек в Ленинском районе. В ГУ МВД России по региону отметили, что при мониторинге соцсетей были обнаружены сведения о том, что рядом с домом №63 «А» на пр. газеты им. «Красноярский рабочий» неизвестный заходит за девушками в подъезд и начинает их душить.

Полицейские организовали сход граждан в Ленинском районе, хотя в правоохранительные органы никто не обращался.

Участковые опросили автора публикации и жителей дома.

Было установлено, что 60-летняя женщина 8 августа около 6:00 зашла в подъезд с собакой и увидела на лестничной площадке мужчину. Он проследовал за ней, что насторожило жительницу города. Тогда она решила напугать незнакомца собакой, после чего он убежал. Никаких противоправных действий мужчина не совершал. Женщина поделилась историей с соседкой, та рассказала об этом 17-летней девушке. Девушка решила проявить бдительность и разместить эту информацию в соцсети, чтобы предупредить о возможной опасности других.

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