Губернатор Красноярского края определил представителей конкурсной комиссии по выборам мэра

Губернатор Красноярского края Александр Усс утвердил 5 кандидатов в состав комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Красноярска. Распоряжение поступило в городской совет.

В состав комиссии вошли Светлана Маковская, министра образования Красноярского края, Владимир Богданов, начальника управления территориальной политики губернатора Красноярского края, роман Баринов, начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края, Александр Ананьев, министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Напомним, комиссия будет состоять из 10 человек (5 выберет и назначит губернатор Красноярского края, ещё 5 – городской совет).

Кандидатов в комиссию должны утвердить 16 августа на сессии горсовета.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев