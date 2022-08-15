Красноярская ГК «Кашалот» начинает работу в Приморском крае. В июле этого года заключено концессионное соглашение по созданию и эксплуатации в п. Городечное комплекса по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов. Срок - 25 лет. Представлять красноярский бизнес на востоке страны будет дочерняя компания «Полигон».

Полигон и комплекс сортировки ТКО будет принимать мусор из Владивостока, Усурийска, Артема, а также из Надеждинского района. Все это должно сдержать рост тарифов для населения и бизнеса, а также благотворно сказать на экологии региона.

«Благодаря новому объекту отходы можно будет не просто захоранивать на полигоны, накапливая горы мусора, а сортировать и в дальнейшем перерабатывать, что эффективно как с точки зрения экологии, так и экономики. Наша компания работает на рынке по обращению с отходами уже 16 лет. За это время мы построили и ввели в эксплуатацию три мусоросортировочных комплекса, наладили каналы сбыта вторсырья, внедряем двухпоточную систему сбора мусора. Этот опыт планируем тиражировать и в Приморском крае» - отмечает председатель совета директоров ГК «Кашалот» Илья Ильин.

Предполагаемый объем поступающих на полигон отходов составит 58 тысяч т. 15 процентов будут отобраны на этапе сортировки - это полимеры, картон, стекло, цветной и черный металлы. Около 30% отходов, оставшихся после сортировки, будут компостироваться. Подобная технология позволит извлекать из органической части мусора товарный компост, технологический грунт для отсыпки полигона и биогаз.

Сейчас идет подбор земельного участка для строительства объектов, после начнутся инженерные изыскания и подготовка проектной документации.

«Это современное предприятие с новейшими технологиями, позволяющими без ущерба для природы перерабатывать коммунальные отходы. Вопрос утилизации мусора для Приморья, как и для других российских регионов стоит очень остро. И нам необходимы современные решения, каким и является проект данного комплекса. Кроме этого комплекс обеспечит несколькими десятками рабочих мест жителей близлежащих населенных пунктов», - заявила заместитель Председателя Правительства Приморского края Елены Пархоменко.

Она также напомнила, что в регионе параллельно создается экотехнопарк, где разместятся производства по переработке шин, стекла, пластика. Приморский край вошел в число пилотных регионов по созданию перерабатывающих мощностей. Проекту курирует лично вице-премьер России Викториея Абрамченко.

По материалам ГК «Кашалот»

Фото: © ГК «Кашалот»