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Московские путешественники на моноколёсах: «Набережная в Красноярске лучше любой питерской или московской»

Главная Общество
Красноярск
14:55 15 Августа 2022
благоустройство, путешествия, москва, красноярск, общество
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Путешественники проехали на моноколесах от Москвы до Красноярска.

Одна из участниц пробега, Люся Сергеева, пишет на в cud.news, что дорога до Красноярска показалась очень тяжёлой из-за усталости:

— Чем дальше от Москвы, тем чаще обочины нет, а иногда бывают и такие места, где по краю (или по центру) полосы следовать просто невозможно, приходиться ехать по центру трассы, по разделительной полосе (если таковая имеется). Добавьте сюда появляющиеся все чаще перепады высот и сможете представить, как нам пришлось нелегко…

Во время путешествия группа туристов в кафе «Кемчуг» впервые попробовала блюда из папоротника. И вот как автор описала вкус:

— Думали, отобедаем очередной порцией шашлыка, что для нас стало уже обычной пищей, но нас тут не на шутку удивили. Основные позиции в меню – блюда из папоротника! Не попробовать их было бы странно. Ребята взяли папоротник с грибами и морковью, а я с фасолью. Ну, что я вам скажу… И по вкусу, и по внешнему виду папоротник напоминает нежные маринованные грибочки. Ничего особенного, но попробовать хотя бы раз в жизни нужно…

Московские путешественники на моноколёсах: «Набережная в Красноярске лучше любой питерской или московской»

Приехав в сам Красноярск, путешественники поехали на городскую набережную:

— И тут нас ожидала настоящая буря эмоций. Во-первых, невероятно красиво. Удивительная подсветка… Во-вторых, идеальное убранство и комфорт. Всё обустроено и для средств индивидуальной мобильности (две полосы движения), и для пешеходов, при этом идеально ровный асфальт, подсвечивающаяся разметка. Вот ей-богу не лукавлю: набережная в Красноярске лучше не только всех, что мы видели во время нашего путешествия, она лучше любой питерской или московской. Так что хотите покататься у воды, получая наслаждение во всех смыслах – берите билет на поезд, и – в Красноярск!

Московские путешественники на моноколёсах: «Набережная в Красноярске лучше любой питерской или московской»

Вот так мы, жители Красноярска, в круговороте повседневной суеты, перестаём замечать красоту и комфорт что нас окружают.

Фото: © cud.news

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