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Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю 20 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
21:02 15 Августа 2022
красноярск, происшествия, общество, в красноярском крае, мошенничество
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С начала года 4 558 жителей края перевели мошенникам 856 383 568 рублей. За неделю же жертвами интернет-преступников стали 135 человек, они перевели 20 312 738 руб.

Преступниками использовались страницы социальных сетей, сообщают в прокуратуре Красноярского края. Кроме того, были факты обмана потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товара через сайты объявлений.

Например, житель Зеленогорска откликнулся на объявление в сервисе «BlaBlaCar» о предоставлении услуг пассажироперевозок. Он перешёл по направленной ему мошеннической ссылке и оплатил 23 600 рублей.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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