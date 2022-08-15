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В Красноярске 55 автопьяниц могут лишить прав

Главная Общество
Красноярск
20:10 15 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, рейды, гибдд
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В выходные в Красноярске прошёл рейд «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД с представителями добровольной народной дружины «Металлург» проверяли водителей на состояние опьянения.

Всего задержаны 55 автопьяниц. Им грозит лишение права управления на срок до 2 лет и штраф 30 000 рублей, сообщают в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Шестеро из задержанных сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. За это законом предусмотрена уголовная ответственность.

Информацию о водителях с признаками опьянения можно сообщать в Госавтоинспекцию по круглосуточному телефону «Синяя линия» 8 (391) 263-10-19.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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