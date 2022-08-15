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Красноярка подала иск на «Яндекс.Такси» и Uber за отсутствие в машинах сразу двух детских кресел

Главная Общество
Красноярск
13:15 15 Августа 2022
общество, красноярск, суд, дети
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Красноярская модель Галина Магергут подала в суд на Яндекс Go и Uber за отсутствие сразу двух детских кресел в машинах.

В соцсетях она рассказала, что у неё двое детей. Когда нужно куда-то уехать, такси предлагает только одно удерживающее устройство. В техподдержке ей предложили брать второе кресло с собой.

— Водители отказываются меня везти, либо мне приходится их уговаривать и обещать, что буду оплачивать штраф в ГИБДД. В службе поддержки говорят, что два кресла в миллионном городе не предусмотрены. Но брать второе кресло с собой, невозможно физически, когда ты одна с 3,5 годовалыми детьми, — пишет она.

Галина Магергут требует 30 млн рублей за моральный вред.

— Публичная оферта перевозчиков содержит детский тариф. Но акцептуя такую оферту, потребитель сталкивается с неправомерным отказом, потому что оказание безопасных услуг по этому тарифу является невозможным в Красноярске, — отмечает женщина.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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