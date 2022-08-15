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Для жителей правого берега Красноярска подготовили программу прощания с летом

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Красноярск
11:58 15 Августа 2022
события, молодежь, красноярск, общество, культура
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В Красноярске с 20 августа по 3 сентября в парке за ДК. имени 1 мая пройдет ряд мероприятий.

Данные события помогут легче пережить конец лета и начало осени. 

20 августа в 17:00 в МайПарке пройдет Спортивный фестиваль с большим футболом, канатами, дартсом, открытыми тренировками и мастер-классами. 

25 августа в 17:00 на территории парка пройдет фестиваль Настольных игр и еще кинотеатр под открытым небом.

В День знаний посетителей МайПарка угостят сладкой ватой, конфетами и множеством мороженного. Всё это будет проходить совместно с Фотоднем и множеством фотолокаций. А также организуют творческие мастер-классы, интерактивные площадки и другое.

Завершится сезон в МайПарке 3 сентября фестивалем света и волшебства "Светлячок": кинотеатр под открытым небом, творческие мастер-классы, фотозоны с множеством гирлянд и огоньков, прекрасные музыканты и конечно же розыгрыш призов.

Фото: Александр Жуковец

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