Для жителей правого берега Красноярска подготовили программу прощания с летом

В Красноярске с 20 августа по 3 сентября в парке за ДК. имени 1 мая пройдет ряд мероприятий.

Данные события помогут легче пережить конец лета и начало осени.

20 августа в 17:00 в МайПарке пройдет Спортивный фестиваль с большим футболом, канатами, дартсом, открытыми тренировками и мастер-классами.

25 августа в 17:00 на территории парка пройдет фестиваль Настольных игр и еще кинотеатр под открытым небом.

В День знаний посетителей МайПарка угостят сладкой ватой, конфетами и множеством мороженного. Всё это будет проходить совместно с Фотоднем и множеством фотолокаций. А также организуют творческие мастер-классы, интерактивные площадки и другое.

Завершится сезон в МайПарке 3 сентября фестивалем света и волшебства "Светлячок": кинотеатр под открытым небом, творческие мастер-классы, фотозоны с множеством гирлянд и огоньков, прекрасные музыканты и конечно же розыгрыш призов.

Фото: Александр Жуковец